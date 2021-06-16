Cumhurbaşkanı talimat verdi, Fikirtepe'de mağduriyet yine çözülemedi!

Yıllardır kentsel dönüşüm projesi ertelenen Fikirtepe sorunu için geçen yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı zile bastı. 15 bin konutluk projeler için, 10 Mayıs’tan itibaren 1. Adada bin 300 yapıda 6 bin ev ve iş yerinden oluşan birimin tahliyesi için tebligatları göndermeye başladı. Tebligatla vatandaşa evlerini boşaltmaları için 150 günlük süre verilirken, Fikirtepeliler somut bilgi alamadıkları için isyan ettiler. Fikirtepe sakinleriyle yapılacak olan evlerin net emsal oranı, nasıl bir ev olacağı, paylaşım oranları gibi bilgilerin yazılı değil de sözlü paylaşılması üzerine mahalle sakinleri evlerini boşaltmayacaklarını, yazıya dökülmediği sürece itiraz edeceklerini dile getirdiler.

YAZILI AÇIKLAMA YOKSA, KENTSEL DÖNÜŞÜM YOK

Geçtiğimiz sene Emlak Konut ve Çevre Şehircilik bakanlığı Fikirtepe müjdesini halka duyurdu. O günden bu yana mağdurların mağduriyetlerini gidereceklerini söyleyen bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmiyor. İsteklerinin sadece yazılı açıklama olduğunu belirten Fikirtepe halkı evlerini boşaltmayacaklarını söylediler. Fikirtepe kriziyle yakından ilgilenen hak sahibi Fikriye Badem " Evleri boşaltın diyorlar yazılı açıklama yok. Yazılı açıklama istiyoruz dediğimizde hiç kimseden ses yok. Seneler önce yaşadığımız mağduriyeti yaşamak istemiyoruz, yazılı açıklama yoksa, kentsel dönüşümde yok" ifadelerini kullandı.

MAĞDURLARIN TEDİRGİN BEKLEYİŞİ VE BURUK KALAN SEVİNÇ

Fikirtepe sakinleri Cumhurbaşkanının emriyle tüm Fikirtepeliler gibi büyük sevinç yaşamış ve Cumhurbaşkanının ''Fikirtepe'de hiçbir mağdur kalmayacak, mağdurları mahkemede uğraştırmayın çözün'' talimatı sonrası bayram yaşamışlardı. Ancak, 23 Kasım 2020 tarihinden bugüne geldiğimizde, Bakanlık bürokratlarının Cumhurbaşkanımızın talimatlarına rağmen, Fikirtepe Konut satın alanlara Mahkeme Yolunu göstermesi mağduriyetin devam etmesine sebep olmaktadır.