Cumhurbaşkanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıklarına ait atama ve görevden alma kararları yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla yayımlanan atama kararında, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne İrfan İçöz'ün, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Bülent Uğur Ecevit'in layık görüldüğü ifade edildi.

Görevden alma kararları

Gazetede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nüsret Tutan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcıları Ümit Yaşar Gözüm ve Semra

Atınç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Serhad Akcan ve Çetin Arslan ile Sinema Genel Müdür Yardımcısı görevlerinden alındı.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü'nün de görevlerinden alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA