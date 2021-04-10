Koronavirüs vaka sayıları Hindistan'da rekor kırdı! Son 24 saatte 145 bin 384 vaka tespit edildiEdirne'de hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurduEsra Erol'da şok eden olay! Kameralar önünde karısından şiddet gördüAK Parti vekil trafik kazası geçirdi yolda mahsur kaldı! İmdadına Bakan Soylu yetiştiBandırmaspor- Menemenspor maçı canlı izle |TRT AVAZ canlı yayın izleKonya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralıAltay- Boluspor maçı canlı izle| TRT Spor canlı yayın izleBölgesel amatör ligin başlama tarihi ileri bir tarihe ertelendiNASA yarışmasında Van Gölü için yapılan oylamaya büyük ilgiÜşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal mi edildi? Neden iptal edildi 2021?

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal mi edildi? Neden iptal edildi 2021?

Bu yıl 56'ıncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili önemli bir karar alındı. Tura kar yağışı engel oldu. Peki Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal mi edildi? Neden iptal edildi 2021?

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal mi edildi? Neden iptal edildi 2021?

 1963'ten bu yana Türkiye'de yıllık olarak düzenlenen uluslararası yol bisikleti yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 56'ıncısı bu yıl yapılacaktı ancak ilk etabına kar yağışı engel oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU İPTAL Mİ EDİLDİ?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ilk etabı olan  Kapadokya etabı iptal edildi. 

NEDEN İPTAL EDİLDİ 2021?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ilk etabı olan Kapadokya etabı Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: İHA

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT