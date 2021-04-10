Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal mi edildi? Neden iptal edildi 2021? Bu yıl 56'ıncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili önemli bir karar alındı. Tura kar yağışı engel oldu. Peki Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal mi edildi? Neden iptal edildi 2021?

A+ A-

1963'ten bu yana Türkiye'de yıllık olarak düzenlenen uluslararası yol bisikleti yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 56'ıncısı bu yıl yapılacaktı ancak ilk etabına kar yağışı engel oldu. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU İPTAL Mİ EDİLDİ? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ilk etabı olan Kapadokya etabı iptal edildi. NEDEN İPTAL EDİLDİ 2021? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ilk etabı olan Kapadokya etabı Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kaynak: İHA Tayfun Altuntaş Editör