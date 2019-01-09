İstanbul-3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanlığı "Bizim terörle mücadelemizin "nasıl'ı değil, sadece "ne zaman'ı olur"

Cumhurbaşkanlığı "Bizim terörle mücadelemizin "nasıl'ı değil, sadece "ne zaman'ı olur"

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin "nasıl'ı değil, sadece "ne zaman'ı olur.

Cumhurbaşkanlığı "Bizim terörle mücadelemizin "nasıl'ı değil, sadece "ne zaman'ı olur"

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin "nasıl'ı değil, sadece "ne zaman'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.