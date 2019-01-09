Cumhurbaşkanlığı "Bizim terörle mücadelemizin "nasıl'ı değil, sadece "ne zaman'ı olur" Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin "nasıl'ı değil, sadece "ne zaman'ı olur.

A+ A-