Cumhurbaşkanlığı heyetinden Sakarya Valiliğine ziyaret

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Proje Uzmanı Baki İlgün, Polis Başmüfettişi Naci Uğur ve beraberindeki heyet, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sakarya etabına dair görüş alışverişinde bulunmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Kentteki ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile organizasyon şirketi temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede kentteki hazırlıklara dair toplantı da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından gelen heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali Nayir, Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında bulunan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Sakarya etabına dair çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması için her konuda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Cumhurbaşkanlığı makamı himayelerinde bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek olan Türkiye Bisiklet Turunun ilk etabı, 16 Nisan’da İstanbul'dan Tekirdağ'a uzanan 150 kilometrelik güzergahta başlayıp, 17 Nisan'da Tekirdağ-Eceabat, 18 Nisan'da Çanakkale-Edremit, 19 Nisan'da Balıkesir-Bursa ve 20 Nisan'da Bursa-Kartepe etaplarının tamamlanmasının ardından son start, 21 Nisan'da Sakarya'dan verilerek yine İstanbul'da noktalanacak.





Kaynak: AA