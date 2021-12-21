Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiriyordu! Ali Babacan başkanlık sistemi için imza vermiş! "Meğer maskeli siyasetçiymiş"

AK Parti'de görev almasıyla ismi ön plana çıkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli görevler verdiği Ali Babacan şimdilerde DEVA Partisi Genel Başkanı olarak siyasette boy gösteriyor. Yenilikçi bir proje ve model koyamayan Babacan, şimdilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yaptığı eleştiriler ile boy göstermeye çalışıyor. Bu duruma köşe yazısında yer veren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

AK PARTİ'DEYKEN ÖVDÜ, MUHAFELETE GEÇİNCE DEĞİŞTİ

Selvi yazısında," AK Parti’de olduğu dönemde Ali Babacan’a, Erdoğan’la çalışmanın nasıl bir duygu olduğu soruluyor. “Sayın Başbakan öncelikle çok dürüst ve güvenilir bir insan. Bu son derece önemli. Bütün kabine üyelerinin, milletvekillerimizin son derece güvendiği, sevdiği, saydığı bir lider” yanıtını veriyor.

Muhalefete geçince Babacan bu kez Erdoğan için, “Reis, reis dedikleri de maalesef kabile devletinin reisi” diyor. Ali Babacan, AK Parti’deyken Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına öneren teklife imza attı. Meğerse aynı zamanda Erdoğan’ın karşısına Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı yaptırmak için yürütülen operasyonun tam göbeğindeymiş. Kendisi bunu, “Tam göbeğindeydik yani. Görünür değildim ben ama tam göbeğindeydim” diye itiraf etmişti." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İÇİN İMZA VERMİŞ

Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirmesine değinen Selvi, "Parlamenter sisteme geçilmesini savunuyor ya... AK Parti’deyken Başkanlık Sistemi’ne geçilmesini öneren teklife imza veren milletvekillerinden biriymiş." dedi.

Selvi, Babacan'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Bu kadar maskeli siyasetten sonra Ali Babacan’ın AK Parti’deyken siyasi velinimeti olarak gördüğü Erdoğan’a, bugün hakaret yarışına girmesi sizi şaşırtıyor mu? Beni şaşırtmıyor. Bizim pırlanta gibi bildiğimiz Ali Babacan, meğer maskeli siyasetçiymiş. Muhalefete geçince maske düştü, Babacan’ın gerçek yüzü ortaya çıktı."

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