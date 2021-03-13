Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'nin kanun teklifine sert tepki!

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Meclis'e sunduklarını açıkladığı kanun teklifi ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Altun, yaptığı açıklamada kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:"Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız."

CHP'Lİ VEKİL BEKAROĞLU SÖZLERİ İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, Devlet Memurları Kanunu'na ilişkin olarak hazırladığı yeni teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu açıklamıştı.

İstisnai memur kadrosundakilerin sabah akşam siyasetçilere laf yetiştirdiğini, ve bu kişilerin Devlet Memurları Kanunu'na uyması gerektiğinin altını çizen CHP'li Bekaroğlu, "Burada, Cumhurbaşkanlığında çalışan daire başkanları, Fahrettin Altun'lar, Mehmet Uçum'lar, bakan yardımcıları, bütün bunlar, istisnai memurlara siyaset yasaktır diyoruz. Zaten yasak ama biz burada 'Kandıralı sen de dur' diyoruz. Fahrettin sen de dur, yasa teklifi bu." şeklinde konuşmuştu.