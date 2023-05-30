Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldi

Fahrettin Altun, dün gece gerçekleşen İsveç Parlamento Binasına PKK terör örgütü bayrağının yansıtılması hakkında sosyal medya üzerinden, İnglizce bir paylaşımla tepki gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz."

Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı payalaşımda dün gece ggerçekleşen terör örgütü PKK bayrağının görüntüsünü İsveç Parlemonta Binasının dış cephhesine yansıtılması hakkında, tepki gösteren bir açıklama yaptı.

İletişim Bakanı Fahrettin Altun, İngilizce olarak hazırladığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç'te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez. Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini (AB'nin de terör örgütü olarak tanımladığı) PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz. Umarız ki 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele kanunu sıkı bir şekilde uygulansın. Bilhassa İsveç makamları, Türkiye'nin hassasiyetlerini giderme noktasında ciddi iseler, PKK üyelerinin 4 Haziran'da düzenleyeceği gösteriye mani olmak zorundadır."

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
CHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildi
CHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildi
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılar
Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılar
Son Haberler
Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!
Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!
Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!
Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Projelerini AGÜ’de sergilediler: Minik bilim kahramanlarının yenilikçi sunumları beğeni kazandı
Projelerini AGÜ’de sergilediler: Minik bilim kahramanlarının yenilikçi sunumları beğeni kazandı
Çok Okunanlar
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
CHP'li Mahmut Tanal yaşanan mağlubiyet sonrası gelen sosyal medya mesajına cevap verdi. Mesajı gündem oldu
CHP'li Mahmut Tanal yaşanan mağlubiyet sonrası gelen sosyal medya mesajına cevap verdi. Mesajı gündem oldu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim düşüyor, iki ülke arasında iyi niyetli adımlar atılmaya başlandı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim düşüyor, iki ülke arasında iyi niyetli adımlar atılmaya başlandı
Yorumlananlar
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz