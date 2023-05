Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz."

Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı payalaşımda dün gece ggerçekleşen terör örgütü PKK bayrağının görüntüsünü İsveç Parlemonta Binasının dış cephhesine yansıtılması hakkında, tepki gösteren bir açıklama yaptı.

It is completely unacceptable that PKK terrorists continue to operate freely in Sweden — which has applied for NATO membership.



Last night, they displayed PKK’s so-called flag on the Swedish parliament.



We expect the Swedish authorities to investigate this incident, hold…