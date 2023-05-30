Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz."
Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı payalaşımda dün gece ggerçekleşen terör örgütü PKK bayrağının görüntüsünü İsveç Parlemonta Binasının dış cephhesine yansıtılması hakkında, tepki gösteren bir açıklama yaptı.
It is completely unacceptable that PKK terrorists continue to operate freely in Sweden — which has applied for NATO membership.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 30, 2023
Last night, they displayed PKK’s so-called flag on the Swedish parliament.
We expect the Swedish authorities to investigate this incident, hold…
İletişim Bakanı Fahrettin Altun, İngilizce olarak hazırladığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç'te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez. Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini (AB'nin de terör örgütü olarak tanımladığı) PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz. Umarız ki 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele kanunu sıkı bir şekilde uygulansın. Bilhassa İsveç makamları, Türkiye'nin hassasiyetlerini giderme noktasında ciddi iseler, PKK üyelerinin 4 Haziran'da düzenleyeceği gösteriye mani olmak zorundadır."
KAYNAK: AA