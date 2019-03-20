Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yeni Zelanda açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir açıklma yaptı.

Altun açıklmasında, "Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil Türk halkını ve Türk devletini de hedef almaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı. Cumhurbaşkanımız, 50 masum müslümanı öldüren teröristin sözde manifestosuna cevap verdi. Türkler her zaman Anzaklı misafirlerine çok misafirperver olmuşlardır. Erdoğan'ın açıklaması Türkiye'ye geçmiş ve günümüzde yapılan saldırılar çerçevesindedir" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

Fahrettin Altun İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesinde tamamladı. "McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi" başlıklı doktora teziyle doktor ünvanını aldı. Tarihler 2015'i gösterdiğinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev alan Altun, bu görevini 2 yıl sürdürdü.

"Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş" (İnsan Yayınları, 2017 4.Baskı) ve "Freedom Press in Turkey" (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte SETA Yayınları, 2016) adlı kitaplarda Fahrettin Altun'un imzası bulunuyor.