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  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken açıklama: "Tuzağa düşmeyelim"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken açıklama: "Tuzağa düşmeyelim"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye'yi etkisi altında alan orman yangınlarına karşı devletin tüm imkanlarını seferber ederek mücadele ettiğini vurgulayan bir paylaşım yaparak "Tuzağa düşmeyelim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken açıklama: "Tuzağa düşmeyelim"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele sürecinde sosyal iletişim platformlarında paylaşılan asılsız ifadelere karşı vatandaşları uyardı.

"TÜRKİYEMİZ GÜÇLÜDÜR"

"Tuzağa düşmeyelim" çağrısında bulunan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür!

İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.

Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.

Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken açıklama: Tuzağa düşmeyelim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken açıklama: Tuzağa düşmeyelim

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