Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan savaşla ilgili müzakere açıklaması: "Elimizden geleni yaptık!"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının dördüncü gününe girilirken Kremlin'den müzakere için Belarus'a heyet gittiği açıklaması yapılsa da, Rusya Cumhurbaşkanı Zelenski Belarus'un tarafsız olmadığını ve Türkiye'de müzakere sürecinin yürütebileceğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir açıklama geldi.

Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bölgemizde bir savaşa daha tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.

Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi.

Diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduk, ancak savaş şu anda bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmaması, tıpkı Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun olmuştur.

Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız.

İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında, kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız.

Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor.

Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız"

