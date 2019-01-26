Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Üs bölgesine saldıran PKK'lılar sivil kıyafetliydi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Irak kuzeyinde üs bölgesine yönelik saldırıyla ilgili bilgi notu paylaştı. Irak kuzeyinde yer alan Suri Üs Bölgesine karşı 26 Ocak 2019 tarihinde yapılan saldırıların, sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bilgi notunda öncelikle taşlı saldırı şeklinde başlatılan saldırının, daha sonra dozunun giderek artırıldığının tespit edildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Olayda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelmiş, herhangi bir personel kaybı olmamıştır. Olaylar esnasında, PKK'lı teröristlerin, her zaman başvurdukları taktiğe benzer şekilde, halkla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye özel gayret sarf ettikleri anlaşılmıştır. Olayların daha da büyümemesi için gerekli tedbirler ivedilikle alınmış, bu esnada sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Halihazırda üs bölgemizin emniyeti alınmıştır. Personelimiz görevinin başındadır."

DHA