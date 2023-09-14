Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 100. Yıla özel internet sitesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak hazırlanan "www.yuzuncuyıl.gov.tr" web sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 100. Yıla özel internet sitesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak hazırlanan "www.yuzuncuyıl.gov.tr" web sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına koordinasyon görevi verilen 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Başkanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Başkanlık tarafından 100. Yıl Kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin her aşamasında kullanılması için logo ve diğer tasarımların yer aldığı 100. Yıl Kutlamaları Kurumsal Kimliği hazırlandı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "www.yuzuncuyil.gov.tr" internet sitesinde söz konusu kurumsal kimlik, 100. Yıl Marşı, vizyon projeler, yayınlar ve 100. Yıla yönelik tasarımlar ve videolar yer alıyor.

Sitede, Proje Takip Sistemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşların 100. Yıl kutlamaları kapsamında yapacağı proje ve etkinliklere de yer veriliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." sözü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En Büyük Eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz." ifadelerinin yer aldığı sitede "İstiklalden İstikbale", "Maziden Atiye" gibi başlıklarla Cumhuriyetin başlangıcından bu yana Türkiye'nin bir çok alandaki başarılarına yer veriliyor.

Sitenin "Yüzyılın İşini 20 Yıla Sığdırdık" bölümünde ise eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sanayiden teknolojiye bir çok alanda son 20 yılda yapılan atılımların videoları paylaşılıyor.

Web sitesi ile 100. Yıl projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, analizi ve raporlanması aşamalarının tek bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

"İstiklalden İstikbale köprü kuracak etkinlikler"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "www.yuzuncuyil.gov.tr" internet sitesinin hizmete sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin vücut bulmuş adı olan Cumhuriyetimiz; milletimizin birliği, tarihten aldığımız güç, hedeflerimize olan inanç ve kararlılık ile 100. yılına giriyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizi her alanda üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi ve istiklalden istikbale köprüler kurmak adına tüm kurum ve kuruluşlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde birçok proje ve etkinliği hayata geçiriyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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