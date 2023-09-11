Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “2023 Anayasası Sempozyumu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle 12 Eylül 2023 tarihinde Ulucanlar Cezaevi'nde "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yeni anayasa çalışmalarına ilişkin düzenlenecek sempozyumda, hazırlanacak yeni anayasanın çağın demokratik gereklerine ve "Türkiye Yüzyılı"na yaraşır bir şekilde, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap edeceği sempozyumda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç da birer konuşma yapacak.

Sempozyumun "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Temel Yaklaşımlar" başlıklı ilk oturumunda, Türkiye'nin anayasalar tarihi çerçevesinde ülkemizdeki ilk yazılı anayasa olan 1876 tarihli Kanun-i Esasi'den 12 Eylül Askeri Darbesi'nin bir ürünü olan ve halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'na kadar kabul edilen anayasalar, öne çıkan özellikleriyle ele alınacak.

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Yine 1982 Anayasası'nın yerine hak ve özgürlükler temelinde hazırlanması planlanan sivil, demokratik ve kucaklayıcı yeni anayasanın hangi değerleri esas alması gerektiği değerlendirilecek.

"Yeni Anayasada Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı ile Erklerin Düzenlenme Esasları ve İlişkileri" başlıklı ikinci oturumda ise yeni anayasada yasama, yürütme ve yargı erklerinin hangi ilke ve değerler ekseninde düzenlenmesi gerektiği ortaya konulacak.

Bunun yanı sıra yeni anayasanın çağın demokratik gereklerine ve insan onuruna yaraşır bir şekilde temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar tartışılacak.

Oturumların tamamlanmasının ardından katılımcılar, rehber eşliğinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezecek ve dönemin tarihî tanıklığını yansıtmak amacıyla kurulan tünelde dijital içerikleri inceleme imkanı bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)