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Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! En öemli konu asgari ücret zammı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 22 Kasım Pazartesi günü Külliye'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ana gündem maddesi asgari ücret olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 50+1 sistemi ve Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı da Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! En öemli konu asgari ücret zammı

Türkiye'de tüm gözler 22 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek Kabine Toplantısı'nda gündem değerlendirilecek. 2 haftanın ardından bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masadaki konular arasında olacak.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! En öemli konu asgari ücret zammı

50+1 ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! En öemli konu asgari ücret zammı

ABD İLE KRİTİK TEMAS

Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! En öemli konu asgari ücret zammı​​​​​​​

FAİZ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET KONUŞULACAK

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! En öemli konu asgari ücret zammı​​​​​​​

YERLİ AŞIDAKİ SON DURUM MASADA

Koronavirüse karşı mücadelede son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

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