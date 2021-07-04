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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar alınacak?

Aşılamanın hızlanması ve buna bağlı olarak vaka sayılarının azalması ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. 1 temmuzdan itibaren kalkan kısıtlamalar sonrasındaki ilk kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar alınacak? Soruları gündeme geldi. İşte cevapları...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar alınacak?

Uzun süren kısıtlamaların ardından 1 temmuz itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye'de gözler kabine toplantısına çevrildi. Gündeme gelen delta varyantı ve 3. doz aşı önerileri ile birlikte kabine toplantısında konuşulacak konular merak konusu oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar alınacak? Soruları araştırılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecine girmeden önceki son kabine toplantısı 21 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Bunun üzerine yeni kabine toplantısının tarihi oldukça merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 5 temmuzda yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar alınacak?

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.

HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar alınacak?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

5 temmuzda yapılacak yeni kabine toplantısında alınacak kararlar henüz bilinmezken, tüm dünyada ortaya çıkan delta varyantı ve 3. doz aşı uygulamaları hakkında açıklamaların yapılacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar alınacak?

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