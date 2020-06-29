Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayıp müjdeleri sıraladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında,saat 15.00'de toplandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Toplantının ana gündemi küresel salgın ve etkileri oldu. Kazanımlarımızı korumalıyız.

Vaka sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz.

Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Salgın döneminde esnaf, sanatkâr, çiftçi, sanayi, ihracaatçıya her kesimi verdiğimiz destekle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı.

Yarın 926 devlet koruması altında gencimiz 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfamızda açıklanacaktır.

Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakti yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı. İş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor.

Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.

Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.

Böylece Türkiye bu tavrıyla bir kez daha komşu, dost ve kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiş olacaktır. Sadece bizim salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmamız yetmiyor. Yakın çevremizden başlayarak güçlü sosyal, ekonomik, ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de aynı başarıyı yakalaması gerekiyor.

Avrupa coğrafyasında salgın önemli ölçüde kontrol altına alınmış gözüküyor, güney, kuzey Amerika'da ve Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya bu salgın karşısında tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor.

"TÜRKİYE TÜM DOSTLARI İÇİN ÜMİT KAPISI HALİNE GELDİ"

Sağlık alanındaki altyapımızın ve genel sağlık sigortası sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zor şartlarda dahi pekçok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmemiz üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yeterli olmasının ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi.

Özellikle önümüzde potansiyelimizi en üst düzey kullanabileceğimiz hedeflerimize hızla ilerleyeceğimiz bir yol olduğuna inanıyorum. Halkımızından tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

Sorumlu ve gayretli tavırlarıyla Türkiye'nin büyüme, kalkınma, güçlenme katkısı sağlayan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğü de maruf bir ülkedir. Atılım günlerimizde bu gerçek çok daha bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013 yılından başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin parçasıydı. Amaç Türkiye'nin önüne çökmek, milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı milletimizin dirayeti sayesinde bunu başaramadılar. Ama saldırmaktan da hiç vaz geçmediler. Sokakları karıştıramayınca yargı emniyet darbesiyle devleti içeriden çökertmeye çalıştılar.

Ordu içindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalktıştılar. Milletimiz destansı bir şekilde darbe girişimlerini boşa çıkarınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Asılsız haber ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar.

Salgın konusunda herhangi bir rehavete göz yummayacağız.

YENİ SINIRLAMALAR GELECEK Mİ?

Yeni Şafak'ın haberine göre koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen normalleşme takvimi toplantıda ele alınacak. 1 Temmuz’da normalleşme kapsamında atılacak adımların görüşülmesi beklenirken, 1 Haziran’da hayata geçirilen kontrollü normalleşmenin de sonuçları masaya yatırılacak. Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanmalar değerlendirilecek. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca’nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

BAYRAMDA ALINACAK TEDBİRLER GÜNDEMDE

Öte yandan kritik toplantıda yaklaşan bayram sürecinde ne gibi önlemler alınabileceği ve turizm sektöründeki son gelişmelerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

Libya ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor. Kısa bir süre önce Libya’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temaslarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Libya’da meşru hükümeti ile yapılacak yeni iş birliklerinin de bu kapsamda gündeme gelmesi bekleniyor.