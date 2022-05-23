Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Enflasyonla mücadele, fahiş kira fiyatları masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da başlaması beklenen toplantıda birçok önemli konu masaya yatırılacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILMA KARARI

Özellikle İsveç ve Finlandiya'nin NATO'ya katılma kararı alması sonrası Türkiye'nin bu duruma karşı çıkması sonrası hızlanan diplomasi trafiği, kabine toplantısının önemli gündem maddesi olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve diğer liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri hakkında kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ

AK Parti MYK toplantısında ele alınan konuların arasında yer alan açık cezaevlerinde kalan 80 bin hükümlünün uzatılan ev izinleri kabine toplantısında da görüşülecek. Bu konuda nihai kararın çıkması beklentiler arasında.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Türkiye'de TÜİK verilerine göre yüzde 70'e dayanan enflasyonla mücadele kabine toplantısında masaya yatırılacak. Bu konuda atılacak adımlar değerlendirilecek.

KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞA TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Diğer yandan İstanbul başta olmak üzere birçok ilde artan evlerin kira fiyatlarının artmasının dizginlenmesi için atılacak adımlar masada olacak. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin de masada olacağı tahmin ediliyor.

Bu çerçevede bazı ülkelerin hayata geçirdiği tavan fiyat uygulaması, fiyatların makul seviyede tutulması ve vatandaşların uygun şartlarda konut almasına imkân sağlamak için belediyelerle yeni projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

Alınan kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! "Suriyelileri göndermeye kimsenin gücü yetmez!"

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Suriyeli sığınmacıların durumu ve enflasyonla mücadele masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak