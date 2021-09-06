Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Koronavirüs, Afganistan, yüz yüze eğitim ve göç tehdidi...

Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların masaya yatırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı saat 16.00'da başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün okullarda başlayan yüz yüze eğitim kapsamında alınan tedbirleri kabine üyelerine anlatacak. Ayrıca üniversitelerde başlayacak olan yüz yüze eğitim konusu da değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMA

Koronavirüs salgınında artan vaka ve vefat sayıları kabinenin en önemli gündem maddesi olacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son durum, bugün işyerleri ve İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre başlayan PCR testi zorunluluğu hakkında sunum yapacak.

Ayrıca aşısız olanların kapalı mekanlarda farklı yerlerde oturtulması gibi tedbirler de kabinede değerlendirilecek.

AFGANİSTAN VE GÖÇ TEHDİDİ

Öte yandan Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'daki son gelişmeler ve bu ülkeden başlayan göç tehdidi hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını anlatacak.

Sel ve yangın felaketlerinin yaşandığı bölgelere verilecek olan destekler de kabine toplantısında masaya yatırılacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve alınması düşünülen tedbirler de masaya yatırılacak. Özellikle vatandaşların ödemekte zorlandığı ve şikayetçi olduğu elektrik faturaları ve enflasyonun da konuşulması bekleniyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek.