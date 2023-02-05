Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular gündemde: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Kur'an-ı Kerim yakılması, kamuda çalışan geçici işçilerin durumu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile seçim takvimi konuları masaya yatırılacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular gündemde: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, yarın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı kabine toplantısında, birçok konu başlığı ele alınacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

CNN Türk'ün haberine göre kabinede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması ve beklenen adımların atılmaması nedeniyle kapıları kapatırken Finlandiya'ya ise yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular gündemde: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek

GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMU

Kamuda çalışan geçici işçilerin durumu masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 60 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yürütürken Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları gibi kurumlarda çalışan geçici işçilerin sorununa formül olacak çözüm aranıyor. Bu işçileri 12 ay boyunca çalıştırabilecek şekilde olacak bir model üzerinde çalışılıyor. Bu modele dair detaylar, atılabilecek adımlar Kabine'nin gündemi olacak.

SEÇİM TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladığı seçime ilişkin takvim, seçimin güvenli ortamda yapılabilmesi için atılabilecek adımlar Kabine'nin gündemi olacak.

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