Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

İki hafta aralıklarla toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

İŞYERİ VE ARSA BAŞVURULARI

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağını ifade ettiği, “İlk Evim İlk İşyerim” kampanyasında gelinen aşama, işyeri ve arsa başvuruları masaya yatırılacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli, Merkez Bankasının faiz politikası, enflasyonla mücadele ve alınacak tedbirler ele alınacak. Özellikle milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesindeki son durum hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir sunum yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

DAR GELİRLİLERE SAĞLANACAK DESTEKLER

Ayrıca dar gelirli vatandaşlar için sağlanacak destekler de kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDAKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anda gündeme getirdiği başörtüsü konusunda AK Partili kurmayların çalışma yaptığı anayasa değişikliği konuşulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’ndeki temasları da kabinede konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE, RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Terörle mücadelede son durum, Rusya - Ukrayna savaşı ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınacağı toplantı sonrası Erdoğan, kameraların karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"