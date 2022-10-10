Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda başörtüsü için anayasa düzenlemesi başta olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

İki hafta aralıklarla toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

İŞYERİ VE ARSA BAŞVURULARI

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağını ifade ettiği, “İlk Evim İlk İşyerim” kampanyasında gelinen aşama, işyeri ve arsa başvuruları masaya yatırılacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli, Merkez Bankasının faiz politikası, enflasyonla mücadele ve alınacak tedbirler ele alınacak. Özellikle milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesindeki son durum hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

DAR GELİRLİLERE SAĞLANACAK DESTEKLER

Ayrıca dar gelirli vatandaşlar için sağlanacak destekler de kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDAKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anda gündeme getirdiği başörtüsü konusunda AK Partili kurmayların çalışma yaptığı anayasa değişikliği konuşulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’ndeki temasları da kabinede konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE, RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Terörle mücadelede son durum, Rusya - Ukrayna savaşı ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınacağı toplantı sonrası Erdoğan, kameraların karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2023 seçimlerinin tarihi değişecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı: "Teklif muhalefetten gelirse..."
2023 seçimlerinin tarihi değişecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı: "Teklif muhalefetten gelirse..."
Tarihinde bir ilk! Ampute milli takımı dünya şampiyonu!
Tarihinde bir ilk! Ampute milli takımı dünya şampiyonu!
HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!
HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Son Haberler
Türkiye'de leopar görüldü! Bakanlık paylaştı, o anlar fotokapanlara yansıdı
Türkiye'de leopar görüldü! Bakanlık paylaştı, o anlar fotokapanlara yansıdı
'Yok artık' dedirten olay! Otoparktan araba çalıp sevgilisiyle saatlerce şehir turu yaptı!
'Yok artık' dedirten olay! Otoparktan araba çalıp sevgilisiyle saatlerce şehir turu yaptı!
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular masaya yatırılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek
Döviz kurları haftaya yükselişle başladı! Doları olan güne mutlu uyandı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurları haftaya yükselişle başladı! Doları olan güne mutlu uyandı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Hiçbir senatörden randevu alamadı!
ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Hiçbir senatörden randevu alamadı!
Gökyüzü kızıla boyandı! Kadıköy'de 3 katlı binada doğalgaz patlaması!
Gökyüzü kızıla boyandı! Kadıköy'de 3 katlı binada doğalgaz patlaması!
Çok Okunanlar
Düzce'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Düzce'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu
Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu
Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar
Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar
Son dakika | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama! Binalardan dumanlar yükseldi
Son dakika | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama! Binalardan dumanlar yükseldi
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: "Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: "Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuştu! Asgari ücret hakkında konuştu: "En uygun rakama çıkaracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuştu! Asgari ücret hakkında konuştu: "En uygun rakama çıkaracağız"
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı