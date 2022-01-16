Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Öne çıkan konular; ekonomi, salgın ve terörle mücadele...

Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Masada ekonomi, salgın ve terörle mücadele konuları yer alıyor.

Ekonomi başlığında kur ve dalgalanmaya dair hayata geçirilen uygulamaların sonuçları ele alınacak. Ankara'da KDV düzenlemesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. Ekonomideki son durum değerlendirilecek.

TEDBİRLER TEKRAR UYGULANACAK MI?

Salgın gündemi de önemli bir yer kaplıyor. Vaka sayılarının 70 binlere yükseldiği bu günlerde akıllara yeni tedbirler uygulanabilir mi sorusu geliyor. Salgına karşı yapılacak işlemler kabinenin gündemleri arasında.

TERÖR KONUSU

Terörle mücadele de önemli konular arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlar sürüyor. İlerleyen dönemde, yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak.

MECLİS'TE MESAİ

Yeni ekonomik sistemin yapısını oluşturan teklifin görüşmeleri bu hafta mecliste tamamlanacak. Yeni ekonomi modelin yasal alt yapısını oluşturan düzenlemenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kaldığı yerden devam edecek. 10 maddesi kabul edilen teklifle birlikte Kur korumalı TL vadeli mevduatın yasal çerçevesi çizilmiş olacak.

Doğal gaza kademeli fiyatlandırma getirilen teklifle iklim şartlarına göre tarife oluşturulması için BOTAŞ'a yetki verilecek. Bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a yükseltilecek. Düzenlemede yer alan en önemli başlık; memur ve emeklilere yapılan 2 buçuk puanlık ek zam.

Ek zam da yapıldığında emekliler ocak ayında 30,95 zam almış olacak. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşı da 2 bin 500 lira olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

Genel Kurul'da gündeme gelecek bir diğer konu da İklim değişikliği araştırma komisyonunun raporu olacak. Raporda, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de olası problemlere karşı alınacak tedbirler yer alıyor. Mükelleflerin enflasyon muhasebesi ertelenecek. Hafta sonuna doğru, mükelleflerin enflasyon muhasebesini erteleyen teklif de Meclis gündemine gelecek. Düzenlemeyle dövizlerini, Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükellefleri için vergi istisnası sağlanacak.

SEMRA GÜZEL'İN FEZLEKESİ

Karma Komisyon da toplanacak. Sebebi ise PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dosyası. Güzel'in fezlekesi komisyon tarafından kabul edilirse dokunulmazlığın kaldırılması için son söz Genel Kurul'a düşecek.