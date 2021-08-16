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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanıyor: Koronavirüs, sel felaketi, yüz yüze eğitim, Afganistan

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı uzun bir aranın ardından toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda koronavirüs salgını, aşılama süreci, Afganistan'daki son durum, sel felaketinin yaşandığı illerde atılacak adımlar ve yüz yüze eğitim konuları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanıyor: Koronavirüs, sel felaketi, yüz yüze eğitim, Afganistan

Türkiye'deki güncel gelişmelerin değerlendirildiği kabine toplantısı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı saat 15.30'da başlayacak.

KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUM

Toplantıda koronavirüs salgınındaki son durum ele alınacak. Özellikle Ağustos ayının başından bu yana artış gösteren vaka ve vefat sayılarının yanı sıra aşılama süreci değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanıyor: Koronavirüs, sel felaketi, yüz yüze eğitim, Afganistan

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerinde sunum yapması beklenirken vaka sayılarının kontrol altında tutulması için alınacak önlemler de masaya yatırılacak. Özellikle kapalı ve insan hareketliliğinin fazla olduğu mekanlarda aşı olmayan veya HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirler masaya yatırılacak. 

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanıyor: Koronavirüs, sel felaketi, yüz yüze eğitim, Afganistan

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak. İlk kabine toplantısına katılacak olan Bakan Özer'in okullarda alınan salgın tedbirleri hakkında kabine üyelerine bilgilendirmede bulunması bekleniyor. 

AŞI OLMAYANLARA DÜZENLİ PCR TESTİ

Bu kapsamda öğretmenler, okul çalışanlarının ve velilerin Kovid-19 aşılarının tamamlanması ya da belirli aralıklarla düzenli olarak yapılması düşünülen PCR testi uygulamasının başlatılması ele alınacak. 

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanıyor: Koronavirüs, sel felaketi, yüz yüze eğitim, Afganistan

SEL VE ORMAN YANGINLARI 

Öte yandan orman yangınlarının yanı sıra Batı Karadeniz'de sağanak yağışların  beraberinde getirdiği sel felaketindeki son durum ve atılacak adımlar toplantıda değerlendirilecek. 

AFGANİSTAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından Türkiye'ye başlayan göç dalgası ve gelişmeler kabine gündeminde olacak. 

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİ

Ayrıca terörle mücadele ve hudutların güvenliği konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabine üyelerine bilgi vermesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanıyor: Koronavirüs, sel felaketi, yüz yüze eğitim, Afganistan

Tayfun Altuntaş
Editör
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