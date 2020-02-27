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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA




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