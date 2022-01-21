Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Sedef Kabaş'a ilişkin flaş gelişme! Önce RTÜK, sonra Başsavcılık...

Televizyonda sarf ettiği skandal ifadelerle gündemden düşmeyen Sedef Kabaş, canlı yayında yine skandal sözler kullandı.

Bir süre önce "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın." sözleri nedeniyle eleştirilen Gazeteci ve İletişim Uzmanı Kabaş, bu kez de Tele 1 canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Sedef Kabaş, programda "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı.

CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile konuk olduğu Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfeden Sedef Kabaş'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin sözler: "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur"

SEDEF KABAŞ HAKKINDA İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da Kabaş hakkında isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef almasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.

