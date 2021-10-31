Cumhurbaşkanlığı rotayı çizdi! Türkiye yeni hamlelere hazırlanıyor

Ekonominin temel problemi olan cari açık için Türkiye'den kritik hamleler geliyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre cari işlemler dengesinde mal ihracata beraber turizm, yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının katkısıyla kalıcı iyileşme gerçekleştirilecek.

Atılacak bu adımlarla cari açık gelecek sene 18.6 milyar dolara kadar düşecek. Teknoloji transferine alım garantisi getirilecek. Bina, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği desteklerinden yararlanacaklar. 5. ve 6. bölgede ihracatı azaltan yatırıma Kredi Garanti Fonu (KFG) uzun vadeli kredi verecek.

KALICI İYİLEŞME GERÇEKŞLEŞTİRİLECEK

Yılın son raporu açılacağı zaman Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu cari fazlayla birlikte fiyat istikrarının da sağlanacağını söylemişti. Cari açıkla mücadele reçetesi Cumhurbaşkanı Yıllık Programı tarafından ortaya konuldu. Programda yer aldığına göre cari işlemler dengesinde, mal ihracatının yanı sıra turizm ve yazılım gibi hizmet sektörleri ihracatının da katkısıyla kademeli, kalıcı bir iyileşme gerçekleştirilecek. Dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımlar ön plana alınacak.

Güncelleme çalışmaları ihracatı arttırmaya yönelik ticaret anlaşmalarında sürdürülecek. Dış pazarlara açılma anlamında yeni uygulamalar işleme konulacak. E-ihracat ve hizmet ihracatına yönelik olarak destek mekanizmaları arttırılacak.

İTHALE BAĞIMLILIK SON BULACAK

Çalışmalar ithale bağımlılığın azalması çerçevesinde yapılacak. Petrol ve doğalgaz kaynağı aramaları hızlandırılarak devam edecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çoğaltılacak. Yıl geneline yayılması planlanan turizm faaliyetleri çeşitlendirilecek ve bu bağlamda gelirlerin artışı sağlanacak. Türkiye yüksek teknoloji içeren yatırımları çekerek rekabet gücünü yükseltecek. İhracatın ve uluslararası yatırımların arttırılması süreci, önemi daha da büyüyen yeşil dönüşüm kavramı çerçevesinde, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak yeniden düzenlenecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YASA HAZIRLANIYOR

31 Aralık'ta meclise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından cari açığı yapısal olarak düşürmeyi amaçlayan yasal çalışma sunulacak. Aynı dönemlerde binalar, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri kapsamına dahi olacaklar. Doğalgaz, madencilik, petrol arama ve üretim yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da yüksek olduğu bir piyasa meydana getirilecek.

Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda imalat sanayinin küresel değer zincirine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirlenme aşamasında. Belirlenen ürünlere yönelik destek programı uygulanmasına yönelik idari karar yılsonunda uygulamaya girmiş olacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ YÜKSELECEK

Enerji Verimliliği Kanununa güncelleme gelecek. Binalar, tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamında yer alacak. Yeniden yapılandıracak olan doğal gaz piyasasıyla beraber rekabetçi serbest piyasanın geliştirilmesine yönelik yasal düzenleme Meclis'e sunulacak. Yerli malı kullanımını sağlayacak idari düzenlemeler yapım işlerinde gerçekleştirilecek. Stratejik sektörlerde bulunan ürünler için yerliliği ve teknoloji transferini sağlama hedefiyle alım garantisi getirilecek.

BU SENE CARİ AÇIK 21 MİLYAR DOLAR

Tüm ana sektörlerde Ocak-Ağustos dönemi ihracatında artış meydana geldi. Yılın geri kalan döneminde ihracatın güçlü ivmesini koruyarak yıl genelinde yüzde 24.4 yükselmeyle 211 milyar dolar civarında olacağı düşünülüyor. İthalatın ise 258 milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmini yapılıyor. Bu sene cari işlemler açığının 21 milyar dolar olacağı hesaplaması gerçekleşti.

Önümüzdeki sene seyahat hareketliliğinin hızlanmasıyla birlikte turizm gelirlerinin artacağı ve cari işlemler dengesinde iyileşmenin süreceği bekleniyor. Cari açıkta 18.6 milyar dolarlık rakamlara inme öngörülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin beraberinde dış finansman gereksiniminde azalış getireceği tahmini yapılıyor. Genel makroekonomik görünümdeki iyileşmeye paralel şekilde dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımların öne çıkarılması amaçlanıyor.