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Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu, Kılıçdaroğlu destek bulamadı
Areda-Survey’in Eylül ayında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar elde edildi.
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