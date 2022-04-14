Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kim kazanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olan Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Anketten sonra adaylığını sorgulayacak

Siyaset gündemi 2023 yılında yapılacak olan seçimleri konuşmaya devam ederken cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayların yarışacağı da merak konusu oldu. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, MHP lideri Devlet Bahçeli üstüne basa basa ifade ederken muhalefet cephesinde ise aday karmaşası sürüyor.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ADI GEÇMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri konuşulsa da aday olmak için yanıp tutuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu isimlerin belediye başkanlığı görevine devam edeceğini ifade ederek adaylıklarına engel olduğunu birçok kez dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU 6'LI MASADAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR

Adayın altı benzemez partinin yapacağı mutabakatla belirlenmesi beklenirken Kılıçdaroğlu masadan çıkacak olan kararı merakla bekliyor.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE OLUR?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Asala Araştırma & Danışmanlık 8-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Nisan 2022 Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bu kapsamda 2100 kişi ile yapılan çalışmada vatandaşlara "Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması durumunda kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 56.2'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 43.8'i Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtti.

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