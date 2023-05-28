Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yanlış yönlendirici haber yapan şüphelilere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik paylaşımların yapıldığını açıkladı. Bu paylaşımların provokatif ve manipülasyon içerdiği belirtilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatmış ve 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiştir. Ayrıca, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalarına devam etmektedir.

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Bu adımların amacı, kamu düzenini ve kamu barışını korumak, gerçeğe aykırı bilgilerin yayılmasını engellemek ve manipülatif paylaşımların önüne geçmektir.

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