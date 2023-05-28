Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Erdoğan İstanbul'da oyunu kullandı. Basın açıklaması yaptı.

14 Mayıs'ta ilk turu yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu bugün gerçekleşiyor. Recep Tayyip Erdoğan seçimin 2. turunda oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulun'da oyunu kullandı, okulun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Erdoğan İstanbul'da oyunu kullandı. Basın açıklaması yaptı.

14 Mayıs'ta seçim sürecine giren Türkiye, ilk tur sonucunda herhangi bir adayın 50+1 oy çoğunluğuna erişememesinden dolayı, seçim 2. tura uzamıştı. Türkiye son kararını vermek için tekrar sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber 2. tur için İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oyunu kullandı.

Sandık görevini yerine getiren Erdoğan, okulun önünde basına açıklamalarda bulundu, işte o açıklamalar;

"Burda partiler yok, sadece 2 aday söz konusu, bu 2 adaya halkımız oylarını vereceği içim hızlı bitecektir. Türk demokrasi hayatında ilk defa şahit olduğumuz bir olay, Dünya tarihinde %90 katılım oranıyla seçimlere giren bir ülke yok, ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum".

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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