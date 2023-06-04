Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Akif Çağatay Kılıç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün mecliste yaptığı yemin sonrası üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladıktan sonra Çankaya köşkünde düzenlediği basın toplantısıyla yeni kabinesini de açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne Akif Çağatay Kılç'ı atadı. Peki Akif Çağatay Kılıç Kimdir. Detaylar haberimizde.

Akif Çağatay Kılıç 15 Haziran 1976'da Almanya Siegen'de dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon Sürmeneli olup, Samsun Ataköy'e yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. 10 yaşına kadar Almanya'da yaşamış ve daha sonrasında ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönmüştür. Eğitimine geldiği yıl İstanbul Işık Lisesi'nde başlamıştır. Bir yıl burada öğrenim gördükten sonra İstanbul Özel Alman Lisesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

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Eda Kılıç ile evlidir. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Akif Çağatay Kılıç'ın Eğitimi ve Kariyeri

Lisans eğitimini Hertfordshire Üniversitesi Siyaset ve Avrupa Çalışmaları bölümünde tamamlamıştır. Siyaset bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında çalışan Kılıç eğitimini tamamlamasının ardından bir yıl boyunca Sabancı Holding Londra Bürosu'nda satın alma uzmanı olarak görev yapmıştır. Buradaki görevinden ayrılmasının ardından uzun bir süre boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu süreçte Erdoğan'ın yakın kurmay ekibinde aktif rol almış, yurt dışı gezilerinin büyük bir kısmında Recep Tayyip Erdoğan'a tercümanlık yapmıştır.

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Akif Çağatay Kılıç'ın Siyasi Hayatı

2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olmak adına 10 Mart 2011 tarihinde özel kalem müdür yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. 11 Nisan 2011 tarihinde Samsun 5. sıra milletvekili adayı olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Samsun'da %61.86 oranında oy alması ile 2011 Genel Seçimleri'nde Meclis'e AK Parti milletvekili olarak girmiştir.

TBMM'de Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye - Arjantin Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekili, Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grupları saymanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi olarak rol almıştır.

Akif Çağatay Kılıç'ın Bakanlık Dönemi

26 Aralık 2013'te yapılan kabine değişikliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Suat Kılıç'ın ardından üstlenmiştir. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Ahmet Davutoğlu tarafından 29 Ağustos 2014'te kurulan 62. Türkiye Hükümeti'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini sürdürmüştür. 2015 Haziran Genel Seçimleri'nde yeniden AK Parti Samsun milletvekili seçilmiştir. Bu sırada Seçim Hükümeti görevini sürdürmüştür. Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım'ın kurmuş olduğu 65. Türkiye Hükümeti'nde görev almayı sürdürmüştür. 19 Temmuz 2017'de yapılan kabine revizyonu sonrası görevini tamamlamıştır.

Bakanlık görevini devretmesinin ardından Meclis'e dönmüştür. 24 Haziran 2018 tarihli genel seçimde, İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis'te yer almıştır. 27. Dönem başında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı görevini üstlenmiştir. Yasama döneminin ikinci yarısında Dışişleri Komisyonu Başkanı seçilmiştir. ürkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev almaktadır.

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