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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel anısına türkü söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel anısına türkü söyledi

Aşık Veysel’in 47. ölüm yıl dönümü anısına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, girdiği stüdyoda Aşık Veysel'in 'Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz’ türküsünü seslendirdi. Bağlama çalarak seslendirdiği türkü videosu izleyenler tarafından çok beğenildi.

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21 Mart 2020 Cumartesi 14:22

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