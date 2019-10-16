Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ankara'da açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Bazılarını bu kadar rahatsız etmesi Barış Pınarı Harekatı birçoğunun oyununu bozmuş olmasıdır.

- Harekat planlandığı gibi devam etmektedir.

- PKK Suriye'deki Irak'taki çeşitli kollarıyla bir taşeron örgüttür. Şu anda gürültü koparanlar aslında Suriye'deki piyonlarının mevzi kaybettiği için sinirli bulunmaktadırlar.

- Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayırdığımızı belirtmek istiyorum.

- Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hiçbir şekilde DEAŞ'ı korumayacaktır, güçlendirmeyecektir.

- PKK/PYD DEAŞ'lı tutukluları batıya karşı tehdit olarak kullanmaktadır.

- Düne kadar örgüt dedikleri bu grubun şimdi nasıl rejimle ittifak yaptığını gördük. Barış Pınarı Harekatı oyunları nasıl bozmakta olduğunu görüyoruz.

- DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değildir. Tüm dünyanın sorumluluk alması gereken bir konudur. Gözümüzün önünde bir hukuk skandalı yaşıyor. DEAŞ'lı vatandaşı bulunan ülkeler, görmezden gelip ülkelerine almıyor. Bize gelmesinlerde ne olursa olsun tavrıyla yaklaşıyorlar.

- Demografik yapı dengesine dönecek.