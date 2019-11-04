Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ankara'da açıklamalarda bulunuyor.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarında satırbaşları:

(Barış Pınarı Harekatı) Terörle mücadele noktasal bir süreç değil. Terör koridoruna ciddi bir darbe vuruldu.

Harekatın amaçlarından biri sınırı terörden temizlemek, diğeri sığınmacıların güvenli şekilde dönmesini sağlamak.

Patlayıcı tuzaklarına karşı teyakkuz halinde olmaya devam ediyoruz.

Tel Abyad'da pazar yerinde düzenlenen saldırı terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Terör örgütleri alan kaybettikçe paniği de artıyor.

Kiliseleri dahi kullanarak atış yapıyorlar, bunu tahrik unsuru olarak kullanıyorlar.

Mültecilerin evlerine dönüşünü sağlayacak çalışmaların yapılması önem arz ediyor.

(Yargıda reform çalışması) Adalet Bakanlığı'nın çalışması devam edecek.

Terörist elebaşını ABD'ye davet etmek teröre destek vermektir.

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