Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.
İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:
- Trump'la görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef konuşuldu.
- Cumhurbaşkanımızın Senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'nin beklentileri iletilmiştir.
- Hem ABD hem de diğer ülkelerde ilişkilerimiz bellidir. Burada karşılıklı çıkarların korunması esastır.
- Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalıdır.
- Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine katılacak.
- Bu zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin daha berrak bir zirve olacaktır. Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık için olmak gerekir.
- Fransa, Almanya ve İngiltere ile 4'lü zirve gerçekleştirecek. O zirvede de ikili ilişkiler, coğrafi konuları ele almayı planlıyoruz. Avrupa meslektaşlarımızın bu zirvenin bir defaya mahsus değil düzenli olarak görüşülmesi taraftarılar.
- Sahada birçok zorluk var. ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yeniliyoruz. İdlib ile ilgili hassasiyet var. İdlib mutabakatına bağlıyız.
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