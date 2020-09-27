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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Azerbaycan'a destek paylaşımı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Azerbaycan'a destek paylaşımı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yaptığı saldırıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Azerbaycan'a destek paylaşımı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır" açıklamasında bulundu.

Kalın, şunları kaydetti: "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir." 

 

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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