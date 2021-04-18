Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a sitem: Şaşırdım ve üzüldüm!

Erkan Oğur, düzenlemesini yaptığı söz ve müziği İbrahim Kalın'a ait Hiç Oldum türküsünün klibiyle birlikte yayımlanmasının ardından eleştrilerin odağı haline geldi. Bu eleştiriler üzerine hata yaptığını ifade eden Oğur'un bu açıklamalarına Kalın, sitem dolu sözlerle yanıt verdi.

"BİRLİKTE SUSMAYA KARAR VERDİK AMA..."

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Kalın, eleştirilere maruz kalan Oğur'la alakalı şu paylaşımı yaptı: "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağolsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur düzenlemeli türkü: Hiç oldum!

ERKAN OĞUR NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a 'Hiç oldum' parçasında eşlik etmesi nedeniyle eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, eleştirilere, kendi hatasının olabileceği yönünde yanıt verdi. Bu eyleminde maddi beklenti içinde olmadığını belirten Oğru, projenin müzik okuluyla ilişkilendirilmesinin kendisini üzdüğünü ifade ederek, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek.

Ben solcu, devrimci birisiyim. Herhangi bir maddi beklenti karşılığında eşlik etmedim, böyle bir tarzım da yok. Saray'ın verdiği Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü de kabul etmemiştim" dedi.