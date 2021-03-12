Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Yeniden kapanma ihtimali var!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katılsığı televizyon programında gündemi değerlendirerek kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlerin unutulması halinde yeniden kapanmanın söz konusu olacağını ifade etti. Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi de ele alan Kalın, S-400lerin ihtiyaç sebebiyle alındığını ve bu konuda geri adım atılmayacağını belirtti.

KAPANMA İHTİMALİ HEP VAR

Haber Global’de yayımlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs salgınında geçilen kademeli normalleş sürecine ilişkin olarak "Kontrollü normalleşme dediğimiz süreç tedbirleri önemsememeye dönüşürse yeniden kapanmak zorunda kalırız. Biz bunu istemiyoruz. Bu ihtimal hep var" ifadelerini kullandı.

"DENGEYİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Normalleşme kararını almanın da çok kolay olmadığını, esnaf ve vatandaşların daralması sebebiyle tedbirlerin olunduğu ve aşılamanın arttığını göz önünde bulundurarak böyle bir karar verildiğini aktaran Kalın, "Sosyal ve ekonomik hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız. Bu dengeyi ihmal edersek vaka sayılar 40 binlere 50 binlere geldiğinde vatandaş bize gelecek 'Aman kapatın, hasta olmak istemiyoruz' diyecek." şeklinde konuştu.

'AŞILAMANIN SADECE 1/5'İ TAMAMLANDI'

Aşı konusunda en başarılı ülkelerden birisi olduğumuzu belirten Kalın, 10 milyondan fazla insanın aşılandığını ancak en azından 50 milyon kişinin aşılanması gerektiğini, bu sebeple tedbirlerin elden bırakılmamasını ifade ederek "Vaka sayısını artıracak birçok olay yaşayacağız. Bu nedenle tedbirleri elden bırakmayalım." dedi.

S-400 GERİLİMİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 gerilimine de değinen Kalın, Türkiye'nin durduk yere değil ihtiyaç olduğu için S-400 satın aldığını ve bu konuda geri adım atılmayacağını, S-400lerin F-35lere tehdit teşkil etmediğini ve yapılan tartışmaların teknik değil siyasi olduğunu söyledi. "Türkiye olarak biz de diyoruz ki ‘Gelin siyasi olarak çözelim’. CAATSA yaptırımları anlamsız ve işlevsizdir." diyen Kalın, bu tehdit dillerinin Türkiye'yi etkileyemeyeceğini vurguladı.

PAPA'NIN ZİYARETİYLE AÇIĞA ÇIKAN HARİTA

Papa'nın Irak ziyareti sırasında, bastırılan hatıra pulları üzerindeki harita konusunda da açıklamalarda bulunan Kalın, “Bu harita büyük bir hata ve Türkiye'ye yapılan saygısızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Başkonsolosluğumuz hemen irtibata geçip bunu sorgulamıştı. 'Resmi bir bağlayıcılığı yok' diye dönüş sağlandı. Hükümet bunu derhal düzeltmeli. Düzeltmediği takdirde neticesini en sert biçimde alır." ifadelerini kullandı.

BIDEN-ERDOĞAN ÇERÇEVESİNDE AB İLİŞKİLERİ

ABD Başkanı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramama sebebinin sorulması üzerine "Biraz ağır olacak ama bu durum eski dönemlerin aşağılık komplekslerini çağrıştırıyor. Biz bunu bu kadar önemsemiyoruz." ifadelerini kullanan Kalın, Avrupa ile de hiçbir zaman kopulmayacağını, son dönemlerde arada yaşanan gerginliklerle birlikte Türkiye perspektifinde Avrupa'nın daralma yaşadığını ve Avrupa'nın Washington'dan emir aldığını bunun da ilişkileri küresel açıdan olumsuz hale getirdiğini söyledi.