Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş asgari ücret açıklaması

İbrahim Kalın, 2019'un son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, asgari ücret konusundan da açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, ''Asgari ücret konusu gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Diğer tarafların da değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da değerlendirilmesi olacak. Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

BU HAFTA İÇİNDE 2020 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELLİ OLACAK

Komsiyon, dördüncü ve son toplantısını bu hafta içinde yapacak. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret bu toplantıda netleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRET MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili çok önemli bir açıklama yapmıştı. Cuma günü asgari ücretle ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, asgari ücretliye müjde vermişti.

Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

2020'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun gerçekleştireceği dördüncü ve son toplantı ise Bakanlık’ta yapılacak. Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantının sonrasında 2020 yılı asgari ücret miktarı ve AGİ açıklanacak.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK TALEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret 2020 zammına ilişkin açıklama yapmıştı. 3 sendika 2020 yılı için asgari ücret talebini 2 bin 578 lira olduğunu duyurdular.

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaşmıştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplanmıştı.