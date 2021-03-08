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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 yorumu: Kararı bir gecede alınmadı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 yorumu: Kararı bir gecede alınmadı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamasında; "S-400 kararı bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 yorumu: Kararı bir gecede alınmadı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamasında; "ABD destek polikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu.

S-400 kararı bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" dedi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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