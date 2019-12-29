Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlıyor.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

2019'da dış politikada önemli dönümü aştık. İlki Barış Pınarı harekatı'ydı. Bu harekatla birlikte ortadoğuda istediğiniz gibi adım atamazsınız mesajını verdik. İkincisi ise Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalar ve gelişmeler. Üçüncüsü ise Libya ile yaptığımız anlaşma.

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