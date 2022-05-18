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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve ABD'li yetkililerle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyesi’nin Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’la talepleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SOMUT ADIMLARIN ATILMASI BEKLENTİSİ İLETİLDİ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletildi. Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YAPILMAMALI'

Görüşmelerde ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma ruhu içinde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...

SAVUNMA SANAYİİNDE İHRACAT KISITLAMASI

Savunma sanayii alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye’nin ilkesel duruşu ve beklentisi dile getirildi.

UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna savaşının diplomasi ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi ve özellikle gıda güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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