Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki! "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"

Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan çıkıp çıkamayacağına yönelik tartışmalar hakkındaki 103 emekli amiralin imzasını taşıyan bildiri gündemde bomba etkisi yaratırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki geldi.

VESAYETÇİLERE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Montrö Sözleşmesini konu edinen emekli generallerin yayınladığı bildiriye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Sözcü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. bilsinler ki, aziz milletimiz ve temsilcileri, bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir."

Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür.



Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir.



#HaddiniziBilin ve yerinizde oturun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 4, 2021

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:



"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır.

Üniformayı taşımak şereftir.

O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir.



Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz...

Ya diğerleri... — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) April 3, 2021

BİLDİRİDE NE YAZIYORDU?

103 emekli amiral, Montrö tartışmaları ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili bildiri yayımladı. Bildiride, “Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz” ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili soruşturma başlattı. Yayınlanan bildirinin ardından tepkiler büyüdü.