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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Trump’a, yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu"nu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Trump’a, yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu"nu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi.,

Kaynak: İHA

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