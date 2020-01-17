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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya'daki  gelişmeler ve Berlin Zirvesi'nin ele alındığı, İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.



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