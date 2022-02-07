Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şikayetlerin farkındayız" diyerek, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler söyledi.

"YENİ DÜZENLEME GELECEK"

Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.