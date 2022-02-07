Argüman ne demek, TDK'ya göre Argüman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Diğer Veterinerlerle İlgili Personel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şikayetlerin farkındayız" diyerek, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak açıklamalarda bulundu!Ağma ne demek, TDK'ya göre Ağma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çorum'da bir kadın az kalsın eski eş cinayetine kurban gidiyordu! Silahın tutukluk yapması hayatını kurtardı!Baba dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?7 Şubat Sayısal Loto sonuçları bugün | 7 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSon dakika | Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!Diş Protez Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şikayetlerin farkındayız" diyerek, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şikayetlerin farkındayız" diyerek, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı canlı yayında, artan elektrik faturalarıyla ilgili "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanı'mız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şikayetlerin farkındayız" diyerek, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler söyledi.

"YENİ DÜZENLEME GELECEK"

Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Şikayetlerin farkındayız diyerek, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak açıklamalarda bulundu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT