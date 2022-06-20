Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Brüksel'deki NATO karargahında Finlandiya ve İsveç yetkilileriyle NATO üyeliğine ilişkin biraraya geldiler. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kalın, "İki ülkede terör örgütlerinin faaliyetleri sona ermeli" diyerek şunları söyledi:

"TERÖR FAALİYETLERİ SONA ERMELİ"

"PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli. NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler. Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini isminden dolayı 11 yıl boyunca boykot etmesidir. Makedonya bunun yüzünden ülkenin adını değiştirmek zorunda kaldı. Bundan sonra Yunanistan Makedonya'nın üyeliğine "evet" dedi. Dolayısıyla ittifaka üye olmak önemli bir adım. 200 yıllık süreçte tarafsızlığı desteklemiş İsveç için önemli bir adım. Finlandiya için de önemli bir adım. Türkiye'nin taleplerine dönük yasal düzenlemelerin atılması adına süreç için olması gerekenlerdir. Bu adımları ne kadar hızlı atarlarsa süreç pozitif yönde ivme kazanır."