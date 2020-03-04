Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekli.

Rusya'da gerçekleştirilecek görüşmede İdlib'de atılacak adımlar ele alınacak. Kapsamlı ilişkilerimiz var, mutabakat ümidiyle gidiyoruz.

-Külfet paylaşımı olmazsa herkesin yükü artar. Mülteci krizi konusunda temaslar devam edecek. Mülteci anlaşmasının temel hükümleri uygulanmalı. Türkiye ya da başka bir ülke bu sorunu tek başına çözemez. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli.

Avrupa düzensiz göçü önledik. kapasitemizin bir sınırı var.

Göçmenlerin Suriye sahasında güvenliğinin sağlanması gerekli. Mültecilerin güvenli dönüşü için şartlar sağlanmalı.

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