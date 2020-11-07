7 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yer alan atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Başkanı Mevlüt Uysal görevden alındı. Uysal'dan boşalan başkanlık görevine Eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi. Ağbal'ın yerine ise İbrahim Şenel getirildi. Bu kapsamda İbrahim Şenel hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI İBRAHİM ŞENEL KİMDİR?

İbrahim Şenel, 1966 yılında Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıklarında Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev aldı.

1997-2000 yılları arasında yurt dışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 seneleri arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

Şenel, 2008-2011 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, 2009-2011 yılları arasında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2010-2017 yıllarında Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile 2015-2019 yıllarında Türk Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bir yıla yakın bu görevi yürüten Şenel, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının sonrasında 7 Kasım 2020’de T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı oldu.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Şenel, 54 yaşındadır.

GÖREVİ DEVRALDI

Görev değişikliği kavramında Ağbal, makamını Şenel'e devretti. Ağbal, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Kendisine üstün başarılar diliyoruz. Yıllardır beraber çalıştığımız çok kıymetli bir bürokrat ve devlet adamı. Kendisiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığında da beraber çalıştık. Dolayısıyla kendisinin bu göreve atanması bizim açımızdan çok kıymetli. Burada çok güzel hizmetler yapacaktır. Kendisine ve arkadaşlarına üstün başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

İbrahim Şenel de Ağbal'a sözlerinden dolayı teşekkür etti. Strateji ve Bütçe Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle oluşturulduğunu hatırlatan Şenel, şöyle konuştu:

"Burası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni ihdas edilen bir kurum. Başkanlığın kurumsallaşması aşamasında Maliye ve Kalkınma bakanlıklarının kadroları görev aldı. Kurumun kurumsallaşmasında ve kamuoyunda saygınlık kazanmasında da sizin çok önemli katkılarınız oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerin oluşturduğu o disiplinle ve güzel kadrolarla daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bize bu görevi veren Cumhurbaşkanı'mızın güvenine inşallah bir halel getirmeyiz."

Konuşmaların ardından Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Şenel'e devretti.