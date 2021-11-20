Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Atama Kararlarına" göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alınırken yerine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.

ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ATAMASI

Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci bir atama kararına göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Aşkın Asan'ın atandığı bildirildi.

İL MÜFTÜLÜKLERİ ATAMASI

Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal'ın, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu'nun,

Kayseri İl Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş'un,

Sivas İl Müftülüğüne Ardana Müftüsü Remzi Pehlivan'ın,

Ardahan İl Müftülüğüne ise Hayri Erenay'ın atandığı yayımlanan kararla birlikte açıklandı.